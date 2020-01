Eriksen all'Inter, oggi l'ufficialità: corsa contro il tempo per la Fiorentina

Oggi è atteso l'annuncio ufficiale di Eriksen, il danese è pronto a mettersi subito a disposizione di Conte per Inter-Fiorentina.

Ormai è fatta: Christian Eriksen è un giocatore dell' , manca soltanto l'ufficialità che arriverà nella giornata di oggi dopo i primi assaggi del mondo nerazzurro, iniziati ieri con lo sbarco a Milano.

Giorno dedicato alle visite mediche, dapprima all'Humanitas e poi al CONI, dove il danese ha salutato il popolo nerazzurro affacciandosi ad una finestra con tanto di selfie celebrativo per immortalare un momento unico.

Il trasferimento sarà ufficiale nel giro di qualche ora e non è da escludere il colpo di scena che i tifosi si augurano possa accadere: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' c'è la possibilità che Eriksen venga convocato per il match di Coppa contro la in programma domani.

Tutto dipenderà dalla documentazione proveniente da Londra: se dovesse arrivare in tempo, l'ex farebbe parte della squadra che contenderà ai viola la qualificazione alle semifinali, ricordando da vicino un'altra trattativa storica.

Nell'agosto 2009, infatti, Wesley Sneijder giocò da titolare il derby pochi giorni dopo il suo arrivo risultando tra i migliori in campo. La storia potrebbe ripetersi con Eriksen che non vede l'ora di dare una mano all'Inter nella lotta Scudetto e non solo.