Eriksen a DAZN: "Scudetto è una delle prime parole che ho imparato"

Nella lunga intervista concessa da Christian Eriksen a DAZN il centrocampista danese si racconta, spiegando in particolare la crescita degli ultimi mesi che lo ha portato a diventare un titolarissimo dell'Inter.

Eriksen però non crede di essere cambiato, ma semplicemente di essersi adattato al calcio di Conte.

"Non so se si debba parlare di un 'nuovo Eriksen' o dell'Eriksen di sempre che però gioca un po’ di più. Nel sistema che utilizziamo e nella posizione che occupo adesso gioco un po’ più basso, quindi sono più coinvolto. Ero abituato a giocare più avanzato, ho dovuto adattarmi a un nuovo sistema, a un nuovo stile di gioco. Piano piano ho imparato e ora conosco molto bene il modo di giocare. Sono qui da un anno, ormai, e ogni giorno facciamo le cose che l’allenatore ci chiede, che ho cercato di imparare sin dal primo giorno. Io e Conte dovevamo conoscerci, lui adesso mi conosce di più, io lo conosco meglio: è una buona cosa, rende più facile anche capire come interpretare certe partite".