Empoli-Napoli in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

L'Empoli ospita il Napoli nell'anticipo della 33ª giornata di Serie A: canale tv, diretta streaming e formazioni della partita.

EMPOLI-NAPOLI: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

Il sabato della 33ª giornata di Serie A viene inaugurato dall'anticipo del 'Castellani', dove il Napoli cerca di rialzarsi per l'ennesima volta in stagione sul campo di un Empoli in piena bagarre salvezza.

Partenopei fermati sul pari dal Frosinone domenica scorsa e che, col mezzo passo falso del 'Maradona', hanno visto ridursi ulteriormente le già flebili speranze di approdo in Champions League. Per quanto riguarda i ragazzi di Nicola, invece, l'imperativo è buttarsi alle spalle il cocente ko rimediato in extremis sul campo del Lecce che ha complicato i piani dei toscani nella lotta per evitare la retrocessione.

Tutto su Empoli-Napoli: dove vederla in diretta tv, in streaming e le formazioni della partita.

EMPOLI-NAPOLI IN DIRETTA SABATO 20 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Empoli-Napoli Competizione Serie A Data 20 aprile 2024 Orario 18:00 Stadio Castellani (Empoli)

EMPOLI-NAPOLI IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A SABATO 20 APRILE

EMPOLI-NAPOLI IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-NAPOLI

Cacace o Pezzella a sinistra nell'Empoli, dove andrà disegnata la mediana ed è vivo il ballottaggio tra Cerri e Niang in attacco. Calzona senza gli squalificati Rrahmani e Mario Rui: dentro Ostigard accanto al recuperato Juan Jesus, con Mazzocchi sull'out mancino.

Kvaratskhelia ha smaltito la gastroenterite e sarà regolarmente titolare, mentre Traorè spera di sorpassare Zielinski a centrocampo.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, S. Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

EMPOLI-NAPOLI: IL CONFRONTO

Nei 30 precedenti tra Empoli e Napoli i partenopei risultano davanti in quanto a vittorie: 13 successi ad 11, a fronte di 6 pareggi.