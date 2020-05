'Echte Liebe': Marco Reus e l'eterno amore per il Borussia Dortmund

Capitano e stella dei gialloneri, che lo avevano scaricato da giovane prima di riprenderselo. Ora è un simbolo e ha giurato eterno amore al BVB.

'Echte Liebe', vero amore. Storia, filosofia e motto del in una frase. Una squadra che è diventata un simbolo nel mondo anche grazie al 'Gelbe Wand', quel muro giallo che tutti guardano con ammirazione e che ha reso il Westfalenstadion una meta ambita per ogni appassionato di calcio. Lo scorso anno, nel match casalingo contro il , la Südtribune regalò una delle più belle coreografie della stagione: padre e figlio vestiti in giallonero che si tengono per mano allo stadio. Una passione che si trasmette. La stessa che Thomas Reus ha trasmesso a suo figlio: doveva chiamarlo Dennis, poi dopo il goal meraviglioso di van Basten in finale a Euro 1988 decise di chiamarlo Marco. Quello che oggi è il simbolo del club che da piccolo seguiva allo stadio.

Di padre in figlio, dalle tribune del Westfalenstadion al campo. La storia d'amore tra il BVB e Marco Reus è iniziata nelle giovanili, nel 1996. Dieci anni vissuti non da volto copertina, come poi sarebbe diventato. Da giovane non era bravo abbastanza per il Dortmund. Tanto che nel 2006 decise di prendere un'altra strada, a una cinquantina di km a nord di Dortmund, giocando nel Rot-Weiss Ahlen. Partito dal basso, dalla terza serie, si è guadagnato la promozione. E anche un soprannome particolare: 'Woodyinho', che gli è stato affibbiato per la somiglianza con Woody Woodpecker, il Picchiarello italiano dei cartoni animati. Lui ci ha giocato su, rendendolo anche il suo nickname su Twitter.

Nel 2009, dopo la prima stagione in Zweite con i biancorossi - aveva contribuito alla promozione con un goal all'ultima giornata contro il Babelsberg - è arrivata la chiamata dell'altro Borussia, il Mönchengladbach. A cui Reus non poteva che dire 'sì', nonostante l'amore per il Dortmund. In realtà i gialloneri pescarono un giocatore dall'Ahlen in quell'estate, un altro passato anche dalle giovanili in passato: Kevin Großkreutz. I due si ritroveranno in giallonero. Con una differenza: Großkreutz farà in tempo a vincere due Meisterschale, impresa che non è ancora riuscita a Marco Reus.

Il classe 1989 infatti tornerà al BVB soltanto dopo i due titoli dell'era Klopp, dopo aver trascinato il Gladbach per due anni. Alla chiamata del club che ha sempre avuto nel cuore risponde senza indugi: lasciato partire gratis, torna per 17 milioni. L'annuncio arriva già a gennaio, con mesi d'anticipo. Troppa convinzione, troppa voglia di rimettersi addosso la maglia giallonera e riscattare quell'addio prematuro di sei anni prima. Troppo tempo passato lontano dalle tribune del Westfalenstadion.

Va via da giovane, torna da star. Nel 2012 aveva trascinato il Gladbach al quarto posto e alla qualificazione in con 18 goal e 12 assist. Si guadagnò il premio di giocatore dell'anno in , di MVP e di sorpresa della . Curiosamente, gli stessi onori che gli sono stati riconosciuti lo scorso anno. C'è un punto in comune, è Lucien Favre. Allenatore del Gladbach nella stagione 2011/12, allenatore del Dortmund nella stagione 2018/19. Reus intanto ha cambiato ruolo e stile di gioco, è diventato meno ala e più seconda punta. Ritrova il suo maestro, non cambiano i numeri: 17 goal e 11 assist, tre volte giocatore del mese. Neanche tra il 2012 e il 2014 aveva fatto meglio, quando insieme a Mario Götze e Lewandowski formava un trio d'attacco ritenuto tra i migliori d'Europa.

L'arrivo di Lucien Favre è coinciso con la nomina a capitano della squadra: Marcel Schmelzer gli ha ceduto la fascia e lo ha reso ancora più un simbolo del . Nonostante gli infortuni, i problemi al crociato, alle caviglie, la pubalgia, il muro giallo lo ha sempre identificato come un'icona del club e del suo 'Echte Liebe'. Anche perché, mentre le star della squadra anno dopo anno se ne andavano, lui è sempre rimasto. Da Götze a Lewandowski, da Hummels ad Aubameyang. Reus, invece, non ha mai cambiato maglia. Perché quella giallonera, insieme a quella della Germania, è il massimo a cui ambisce. È sempre stato chiaro: il Dortmund andrà avanti anche senza di loro, ne può fare a meno.

"Da bambino tifavo Dortmund e venivo allo stadio, per me è già un sogno giocare qui".

Al non ci andrà mai, lo ha ribadito poche settimane fa. Perché tra Marco Reus e il Dortmund è echte Liebe.