Dubbio in Cagliari-Bologna: autorete di Olsen o Faragò?

Nei minuti finali della pirotecnica vittoria per 3-2 del Cagliari sul Bologna l'episodio dubbio: autorete di Olsen o Faragò?

In quella che è stata definita dal presidente del come la miglior prestazione dei sardi di questa stagione è arrivato l'episodio che sta tenendo sospesi i fantallenatori sparsi per tutta : in occasione del goal del al 90' si tratta di autorete di Olsen oppure di Faragò?

L'episodio in questione che ha coinvolto il portiere del Cagliari è avvenuto a seguito di una mischia aerea quando Faragò, nel tentativo di rinviare fuori dalla zona di pericolo, ha svirgolato il pallone che è finito contro Olsen prima di entrare in rete. L'autogoal del Cagliari ha regalato un barlume di speranza alla squadra allenata da Mihajlovic, che ha provato senza fortuna ad agguantare il pareggio fino al fischio finale.

La Lega di ha deciso di assegnare l'autorete al difensore e non al portiere, ritenendo non influente l'ultimo tocco prima che il pallone oltrepassi la linea di porta.