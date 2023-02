Dramma Ganago: morta la figlia di 5 anni dell'attaccante del Nantes

Shock per il calciatore camerunense e per il club francese dopo la notizia della scomparsa della bambina a causa di un malore improvviso.

Una tragedia terribile ha sconvolto Ignatius Ganago, attaccante del Nantes: il giocatore camerunese sta vivendo un momento di grande dolore a causa della morte della figlia di cinque anni.

Come riferisce 'L’Equipe', il calciatore classe 1999, che giovedì avrebbe dovuto sfidare la Juventus in Europa League, è volato in Camerun dopo aver ricevuto la notizia della scomparsa della bambina a causa di un malore improvviso.

Una dramma personale che ha sconvolto Ganago e tutto il club francese, dai compagni allo staff tecnico dell’allenatore Antoine Kombouaré.

Il Nantes ha immediatamente concesso il via libera al calciatore per volare in patria, dopo la notizia della morte della figlia. Come detto, naturalmente Ganago non sarà a disposizione contro i bianconeri di Allegri.

Nato e cresciuto in Camerun, Ganago è esploso calcisticamente in Francia con il Nizza prima e il Lens poi. Nel 2022 è passato nelle fila del Nantes, dove sta trovando la definitiva consacrazione.

In carriera ha conquistato una medaglia di Bronzo nella Coppa d’Africa giocata in casa nell’ultima edizione, mentre in questa stagione ha totalizzato finora 4 goal e 3 assist in 28 apparizioni tra tutte le competizioni.

Domenica scorsa, Ganago è sceso in campo per oltre 60 minuti nel match contro il Lorient. Poi la notizia drammatica e il volo per il Camerun dopo il nullaosta a tempo indeterminato concesso dalla società.

Un fatto drammatico che mette il calcio in secondo piano.