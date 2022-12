Dramma durante Olanda-Argentina: il giornalista Grant Wahl muore in sala stampa

Il noto giornalista statunitense è deceduto in sala stampa durante i tempi supplementari di Olanda-Argentina. Inutili i tentativi di rianimarlo.

Una tragedia sconvolge i Mondiali. Durante la partita tra Olanda e Argentina si è improvvisamente spento il noto giornalista statunitense e collaboratore di Sports Illustrated, Grant Wahl.

Wahl stava seguendo la gara dalla sala stampa dello stadio e ha scritto il suo ultimo tweet in occasione del goal del pareggio segnato dall'Olanda. Poi l'improvviso malore e gli immediati soccorsi da parte dei colleghi e dei medici presenti sul posto.

Per il giornalista americano, 48 anni, non c'è stato purtroppo nulla da fare. La probabile causa della morte, secondo quanto riporta la CBS, sarebbe stato un attacco cardiaco.

Wahl, come aveva confessato lui stesso in un podcast, non stava bene da qualche giorno a causa di una fastidiosa bronchite ma nulla faceva presagire quanto accaduto venerdì sera.

Immediato il cordoglio da parte di tutto il mondo del calcio e in particolare della Federcalcio USA che ha pubblicato un comunicato per ricordare il giornalista.