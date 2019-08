Dove vedere Roma-Genoa in tv e streaming

La Roma di Fonseca ospita il Genoa targato Andreazzoli nel debutto in Serie A: tutto sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Due nuovi corsi a confronto. La prima giornata di vede sfidarsi la di Paulo Fonseca e il di Aurelio Andreazzoli, chiamati a rilanciare i progetti di giallorossi e Grifone dopo due annate decisamente deludenti.

In casa Roma il rinnovo di Edin Dzeko ha dato certezze a squadra e tifosi, unitamente ai tanti investimenti giovani ed interessanti che dovranno dimostrare sul campo di essere capaci di dare nuova linfa alla causa della Lupa.

Il Genoa, salvatosi negli ultimi 90 minuti della scorsa stagione dalla retrocessione in B, con acquisti di nome ed innesti funzionali al calcio di Andreazzoli si candida a potenziale rivelazione del nuovo campionato.

QUANDO SI GIOCA ROMA-GENOA

Roma-Genoa si gioca domenica 25 agosto 2019 allo stadio Olimpico di Roma: fischio d'inizio della gara, previsto alle 20:45.

DOVE VEDERE ROMA-GENOA IN TV E STREAMING

La sfida tra Roma e Genoa non godrà di alcuna copertura televisiva, in quanto esclusiva DAZN: la piattaforma a pagamento ha acquistato i diritti in esclusiva di 3 partite su 10 di ogni giornata di Serie A.

Per assistere al match, occorrerà scaricare l'app di DAZN sulle smart compatibili o in alternativa collegando il televisore ad un decoder Sky Q, ad una console Xbox o Playstation 4 o ancora utilizzando Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

Su PC, smartphone e tablet, invece, Roma-Genoa sarà visibile in sempre grazie a DAZN collegandosi al sito www.dazn.com/it: sottoscrivendo un abbonamento il primo mese sarà gratuito, mentre dal secondo in poi bisognerà pagare 9,99 euro ogni 30 giorni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-GENOA

Nella Roma il dubbio principale riguarda il centrocampo, dove Diawara, Cristante e Lorenzo Pellegrini si giocano le due maglie disponibili. Dzeko terminale avanzato, alle proprie spalle il trio Under-Zaniolo-Perotti. In difesa Juan Jesus dovrebbe spuntarla su Mancini, Florenzi terzino destro, tra i pali Pau Lopez.

Genoa privo degli infortunati Sturaro e Saponara ma con un organico profondamente rinnovato dal mercato estivo: Cristian Zapata guida la difesa, Ghiglione o Romulo sull'out di destra, Schone interno in mediana, Barreca a sinistra. In attacco, la coppia Kouamè-Pinamonti.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

GENOA (3-5-2): I. Radu I.; Romero, C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamè.