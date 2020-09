Dove vedere Rio Ave-Milan in tv e streaming

Playoff di Europa League per il Milan di Pioli, che affronta in trasferta i portoghesi del Rio Ave: gara secca per l'accesso ai gironi.

Dopo aver superato l'ultimo complicato ostacolo norvegese del Bodo/Glimt, il di Stefano Pioli torna in campo per il playoff di , ultimo ostacolo prima dell'accesso alla fase ai gironi della competizione.

I rossoneri sono impegnati in trasferta sul campo del Rio Ave, formazione portoghese capace di eliminare il ai calci di rigore. Nella rosa dell'avversario del Diavolo c'è Lucas Piazon, vecchia conoscenza della nostra e meteora al , che da giovanissimo paragonavano proprio a Ricardo Kakà: ora sulla sua strada c'è la squadra che lo stesso ex campione brasiliano ha portato ai vertici europei.

Un risultato a sorpresa da parte della formazione portoghese, che non partiva sicuramente favorita in terra turca contro una squadra più abituata a certi livelli internazionali. Decisiva questa sera la parata ai calci di rigore del portiere polacco Kieszek, ma attenzione anche al talento scuola Carlos Mané, fin qui fermato dai numerosi infortuni.

Non ci sono precedenti tra le due squadre, ma il momento del Milan è sicuramente positivo con ben nove vittorie consecutive tra campionato, amichevoli ed Europa League. Buono anche il recente cammino del Rio Ave con cinque vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta nelle ultime dieci gare.

QUANDO SI GIOCA RIO AVE-MILAN

Rio Ave-Milan è in programma per la sera di giovedì 1 ottobre 2020 nel teatro dell'Estadio do Rio Ave di Vila do Conde. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 19:00.

DOVE VEDERE RIO AVE-MILAN IN TV E STREAMING

La sfida Rio Ave-Milan sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart di ultima generazione o collegando il proprio televisore ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti DAZN abbonati a Sky potranno seguire la partita in tv attraverso la app disponibile su Sky Q. Il playoff di Europa League potrà inoltre essere visto in streaming anche su pc e notebook tramiite dispositivi mobili come smartphone e tablet collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma o scaricando la app per sistemi iOS e Android, quindi avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

PROBABILI FORMAZIONI RIO AVE-MILAN

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reise de Lima; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Mane; Moreira.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Colombo.