Dove vedere Parma-Inter in tv e streaming

Testacoda in Serie A, dove l'Inter capolista fa visita al Parma penultimo. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Sempre più salda al primo posto della classifica, l'Inter ha la ghiotta opportunità di allungare ulteriormente il passo contro un avversario in profonda crisi: di fronte ai nerazzurri c'è il Parma di Roberto D'Aversa, pericolosamente coinvolto nella lotta per non retrocedere in Serie B.

Il Parma ha vinto appena due volte in questo campionato ed è reduce da una striscia negativa di 16 partite di fila senza vittoria: in particolare, la squadra allenata prima da Fabio Liverani e poi da D'Aversa ha raccolto 6 pareggi e ben 10 sconfitte. L'ultimo successo risale al 2-1 ottenuto in casa del Genoa lo scorso 30 novembre.

Discorso ben diverso per l'Inter, che battendo proprio il Genoa ha conquistato la sua sesta vittoria consecutiva in campionato. Un ruolino di marcia che ha consentito agli uomini di Conte di tenersi ben stretto il primo posto della classifica.

Imprevedibilmente, la gara d'andata disputata a San Siro è terminata col punteggio di 2-2, con il Parma avanti di due goal prima di farsi rimontare dai nerazzurri. Ironia della sorte, è il medesimo risultato scaturito nello scorso campionato. L'ultimo scontro diretto giocato al Tardini, invece, ha visto l'Inter prevalere per 2-1.

QUANDO SI GIOCA PARMA-INTER

Parma-Inter, posticipo della venticinquesima giornata di Serie A, è in programma nella serata di giovedì 4 marzo 2021 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione di Roberto D'Aversa e quella di Antonio Conte è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE PARMA-INTER IN TV E STREAMING

La gara tra Parma e Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport, che ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare, il match tra la formazione gialloblù e quella nerazzurra sarà trasmesso sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e sul numero 251 del satellite.

Parma-Inter si potrà vedere anche in streaming grazie al servizio SkyGo, l'applicazione gratuita messa a disposizione da Sky agli abbonati: si potrà facilmente scaricare su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Un'ulteriore alternativa è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky grazie a cui si può assistere al meglio della programmazione della tv satellitare, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-INTER

Qualche problema di formazione per D'Aversa, che dovrà nuovamente fare a meno dell'infortunato Gervinho e di Zirkzee, oltre al solito Pellè. A rischio anche Cornelius e l'ex Karamoh. In attacco potrebbe così toccare a Mihaila e Brunetta con Kucka nel tridente. Torna invece Brugman, in difesa conferma per Gagliolo centrale. Bani in panchina.

Come annunciato da Conte niente turnover tra i nerazzurri che schiereranno la migliore formazione possibile, l'unica novità potrebbe essere rappresentata da Gagliardini al posto di Brozovic. Confermatissima la Lu-La davanti, sulla destra rientra Hakimi dopo il turno di squalifica contro il Genoa.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Brunetta, Mihaila.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.