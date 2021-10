Il Napoli ospita il Bologna nella 10ª giornata di Serie A. Tutto sul match: dalle probabili formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

Il Napoli fa gli onori di casa nella sfida valevole per il 10° turno di Serie A contro il Bologna.

I partenopei sono reduci dalla sfida che ha messo fine alla loro lunga striscia di vittorie consecutive in campionato. All’Olimpico contro i giallorossi si è infatti chiuso sullo 0-0 quello che è stato uno dei big match del nono turno di Serie A.

Il Bologna viene invece dal rocambolesco ko interno contro il Milan, terminato 4-2 in favore dei rossoneri e chiuso in 9 uomini dai felsinei a causa delle espulsioni di Soumaoro e Soriano.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-BOLOGNA

Napoli-Bologna, match che chiude il turno infrasettimanale di A, si giocherà allo Stadio Maradona giovedì 28 ottobre. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE NAPOLI-BOLOGNA IN TV E STREAMING

La sfida tra Napoli e Bologna verrà trasmessa in diretta da DAZN. Per gli abbonati basterà scaricare l'app su smart tv compatibile oppure collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox, oppure ricorrendo a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Il confronto tra partenopei e felsinei verrà trasmesso in coesclusiva anche da Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

Gli abbonati DAZN potranno assistere anche alla diretta streaming del match collegandosi al portale se si accede tramite pc o notebook. Se invece si accede attraverso smartphone o tablet sarà necessario scaricare la relativa app.

Gli abbonati Sky, invece, potranno usufruire del servizio Sky Go. Anche in questo caso ci si può collegare al portale tramite pc e notebook oppure scaricando la relativa app su smartphone e tablet.

Un'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il pacchetto 'Sport' si potrà selezionare la diretta del match dal palinsesto.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della sfida è stata affidata a Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BOLOGNA

Spalletti potrebbe schierare Meret in porta, tutto confermato invece in difesa. A centrocampo l'unico ballottaggio aperto è tra Elmas e Zielinski. In attacco Lozano e Mertens si candidano per sostituire Politano e Insigne accanto a Osimhen.

Formazione da inventare per Mihajlovic viste le squalifiche di Soumaoro e Soriano, oltre al probabile forfait di Arnautovic uscito dolorante dalla sfida con il Milan. Barrow dovrebbe avanzare nel ruolo di prima punta, supportato da Orsolini e Sansone ma occhio a Vignato. A centrocampo De Silvestri e Dijks sulle fasce, mentre Schouten e Svanberg andranno ad irrobustire la mediana. In difesa prende quota l'opzione Binks dal 1' insieme a Medel e Theate, in porta Skorupski.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Osimhen, Mertens.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Binks, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Sansone; Barrow.