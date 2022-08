Dove vedere Milan-Udinese in tv e streaming

Il Milan ospita l'Udinese nella prima giornata del campionato di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Inizia il campionato di Serie A edizione 2022/23 e a dare il là al 121°ª campionato della massima serie, toccherà ovviamente al Milan campione d'Italia in carica, chiamato a fare gli onori di casa contro l'Udinese.

Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie A 2022/23: attiva ora!

I rossoneri, guidati da Stefano Pioli, ripartono con la ferma intenzione di difendere lo Scudetto conquistato lo scorso 22 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Ad attendere il 'Diavolo', però, ci sarà subito una prova complicata contro una squadra che l'anno scorso ha strappato due pareggi nei confronti diretti.

1-1 alla Dacia Arena con i friulani acciuffati al 92' da Zlatan Ibrahimovic, e stesso risultato anche al ritorno con le reti di Leao e Udogie.

In casa Udinese, da quest'anno, si segnala l'arrivo in panchina di Andrea Sottil che ha chiuso la sua esperienza in B all'Ascoli centrando i playoff. Dal bianconero al bianconero, dunque. Con l'obiettivo di migliorare il 12° posto della scorsa annata.

QUANDO SI GIOCA MILAN-UDINESE

Milan-Udinese, match inaugurale del campionato di Serie A, si giocherà sabato 13 agosto 2022 allo Stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.30.

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE IN DIRETTA TV E STREAMING

Milan-Udinese verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, app scaricabile sulle moderne Smart TV e sulle console di gioco come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), ma utilizzabile anche su dispositivi come TIM VISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

La gara sarà visibile anche in diretta streaming sempre su DAZN. Ci si potrà collegare al sito ufficiale dal proprio PC e dall'app dedicata su dispositivi mobili.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non sono ancora stati comunicati i nomi di telecronista e seconda voce che racconteranno la gara di San Siro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-UDINESE

Pioli riparte dalle certezze che l'hanno accompagnato nell'annata culminata con il tricolore: Giroud sarà il riferimento offensivo, sorretto da Saelemaekers, Leao e soprattutto dal nuovo gioiello rossonero De Ketelaere. In mediana, al fianco di Bennacer, c'è il dubbio Tonali che potrebbe essere rimpiazzato da Krunic. In difesa, tradizionale linea a quattro a protezione di Maignan: Florenzi e Theo Hernandez sui binari esterni, e coppia centrale formata da Tomori e Kalulu.

Sottil è pronto a dare continuità al 3-5-2 con Deulofeu a fare da spalla di Success in avanti. A centrocampo largo a Pereyra, Walace e Makengo. Sulle fasce spazio a Soppy a destra, con Udogie sul versante oppposto. Pacchetto difensivo a tre con Becao, Nuytinck e Perez a schermare la porta di Silvestri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All. Sottil.