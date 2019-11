Dove vedere Milan-Napoli in tv e streaming

Il Milan ospita il Napoli nell'anticipo della 13ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli sfida il di Carlo Ancelotti nel big match del Meazza, anticipo della 13ª giornata di . Di fronte due formazioni in difficoltà che hanno deluso le attese nella prima parte di stagione: il Diavolo è attualmente 13° in classifica a pari merito con il , con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte, i partenopei si trovano al 7° posto a quota 19 punti con un bilancio di 5 vittorie, 4 pareggi e 3 k.o.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 71 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa dei rossoneri, questi ultimi conducono sul piano statistico con un bilancio favorevole di 32 vittorie, 25 pareggi e 14 affermazioni dei campani. Il Milan, tuttavia, non ha ottenuto i 3 punti al Meazza conto il Napoli nelle ultime 4 gare, riportando 2 sconfitte e 2 pareggi.

Solo nella stagione 1941/1942 il Diavolo aveva ottenuto 7 sconfitte nelle prime 12 partite, se contro gli azzurri arrivasse l'8ª per i rossoneri si tratterebbe di un nuovo primato negativo assoluto. Per la formazione di Pioli un cammino di 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate, dall'altra parte i partenopei non ottengono il successo da 5 giornate con 3 pareggi e una sconfitta.

Il polacco Krzysztof Piatek è il miglior marcatore del Milan con 3 reti all'attivo, mentre il suo connazionale Arkadiusz Milik, che salterà la sfida per infortunio, è il giocatore più prolifico del Napoli con un bottino di 5 goal.

QUANDO SI GIOCA MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli si giocherà il pomeriggio di sabato 23 novembre 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI IN TV E STREAMING

Il big match Milan-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire l'anticipo in diretta mediante Sky Go su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la apposita app per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook collegandosi semplicemente alla pagina del sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette a chi acquista uno dei pacchetti offerti di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

Pioli non potrà disporre per squalifica di due pedine importanti come Bennacer e Calhanoglu, mentre per infortunio mancherà Castillejo. Davanti a Donnarumma, è recuperato invece Musacchio. L'argentino dovrebbe ricomporre la coppia centrale con Romagnoli ed essere preferito a Leo Duarte. A destra si rinnova il ballottaggio fra Conti e Calabria, con il primo in vantaggio, a sinistra Theo Hernández dovrebbe spuntarla su Ricardo Rodríguez. A centrocampo la regia sarà affidata a Biglia, con Paquetá e Kruni come mezzali. In attacco Piatek agirà da centravanti, mentre Suso e Bonaventura, quest'ultimo in vantaggio su Rebic, dovrebbero essere gli esterni offensivi.

Ancelotti dovrà fare i conti con le assenze degli infortunati Malcuit e Milik ma a centrocampo recupera Allan. In attacco potrebbe toccare a Lozano affiancare il belga Mertens. Sulla mediana Fabian Ruiz dovrebbe essere preferito a Zielinski, con Callejón e Insigne sulle fasce. Dietro recupera Manolas che farà coppia con Koulibaly, in dubbio invece Mario Rui: a sinistra è pronto Luperto.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Krunic, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Bonaventura.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano.