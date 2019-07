Dove vedere Lugano-Inter in tv e streaming

Esordio per la nuova Inter di Antonio Conte, che sfida il Lugano in Svizzera: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Per la nuova di Antonio Conte è tempo dell'esordio stagionale. A Lugano, sede del ritiro precampionato che si concluderà lunedì prima dell'inizio dell'International Champions Cup, i nerazzurri sfidano i padroni di casa in un'amichevole che, ovviamente, ha un fascino particolare proprio perché sarà la prima uscita in panchina del nuovo allenatore.

Lugano-Inter, insomma, è una sgambata buona per mettere minuti nelle gambe e ritrovare il ritmo partita, ma rappresenta anche una sfida utile per trarre le prime indicazioni dai primi giorni di Conte sulla panchina nerazzurra: dal modulo che utilizzerà il tecnico leccese ai giocatori coinvolti nel progetto, sempre considerando la fondamentale variabile del calciomercato in pieno svolgimento.

QUANDO SI GIOCA LUGANO-INTER

L'amichevole tra Lugano e Inter si disputerà allo stadio comunale di Cornaredo, impianto utilizzato dai padroni di casa svizzeri, che può contenere poco più di 7000 spettatori. Il calcio d'inizio del match è in programma alle ore 17.30.

DOVE VEDERE LUGANO-INTER IN TV E STREAMING

Ottime notizie per i tifosi dell'Inter: la gara contro il Lugano sarà visibile in chiaro. Sarà infatti Sportitalia a trasmettere il match in diretta e in esclusiva, come annunciato ufficialmente nei giorni scorsi. La stessa Sportitalia trasmetterà anche le sfide che vedranno coinvolti i nerazzurri nell'International Champions Cup, contro , e , oltre all'amichevole contro il .

Per tutti coloro che non potessero assistere a Lugano-Inter in , resta valida l'opzione : l'amichevole in programma in terra svizzera sarà visibile anche sul sito di Sportitalia, ovvero www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI LUGANO-INTER

INTER (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Sensi, Brozovic, Perisic; Longo, Esposito.