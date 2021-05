Dove vedere Lazio-Torino in tv e streaming

In settimana si recupera Lazio-Torino, partita della 25ª giornata. Le indicazioni sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo più di due mesi colmi di polemiche e ricorsi andrà in scena Lazio-Torino, partita valida per il recupero della 25ª giornata di Serie A. La sfida era inizialmente in programma per martedì 2 marzo ma, in seguito alla mancata presenza dei granata (bloccati dall'Asl del Piemonte per numerosi casi di Covid-19), è stata rinviata a data da destinarsi.

La Lazio si trova al sesto posto a quota 67 punti, posizione già conquistata matematicamente avendo 6 lunghezze di vantaggio sui rivali cittadini della Roma. Il ko nel derby, però, ha escluso i biancocelesti dalla corsa alla prossima Champions.

Il Torino invece arranca nella parte bassa della classifica, avendo attualmente 35 punti ed è reduce dalla brutta sconfitta con lo Spezia. Questo recupero contro la Lazio può costituire una sorta di ancora di salvataggio per i granata, che hanno una gara in più da disputare rispetto al Benevento terzultimo.

La sfida del girone d'andata, giocata il 1 novembre 2020, è stata poco adatta ai deboli di cuore. La Lazio se l'è aggiudicata per 3-4, con una rimonta ai limiti dell'inverosimile dato che all'inizio del recupero era sotto 3-2. Determinanti i goal di Immobile e Caicedo negli istanti finali del match.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-TORINO

Il match tra Lazio e Torino, valido per il recupero della 25ª giornata di Serie A, è in programma martedì 18 maggio 2021. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.30, allo stadio Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE LAZIO-TORINO IN TV E STREAMING

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva il confronto tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Torino di Davide Nicola. Per seguire il match basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e numero 472 e 482 del digitale terrestre).

Coloro che possiedono l'abbonamento a Sky potranno godersi la partita anche in streaming su Sky Go, l'applicazione gratuita fruibile grazie a dispositivi come pc, smartphone e tablet. Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, servizio on demand di Sky che offre il meglio della programmazione di questa emittente.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-TORINO

Lazio con Hoedt al posto dello squalificato Acerbi, Fares a sinistra al posto di Lulic, in attacco Correa si riprende una maglia a discapito di Muriqi.

Nel Torino dal 1' Singo sulla fascia destra, mentre in attacco Zaza può scalzare Sanabria e partire dal primo minuto accanto a capitan Belotti.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti.