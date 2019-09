Dove vedere Juventus-SPAL in tv e streaming

La Juventus apre la 6ª giornata di Serie A ospitano la SPAL nell'anticipo: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri apre la 6ª giornata di ospitando a la di Leonardo Semplici, ultima in classifica. I bianconeri sono secondi in classifica con 12 punti, frutto di 4 vittorie e un pareggio, all'inseguimento della capolista , mentre i ferraresi chiudono la graduatoria assieme alla con 3 soli punti e un cammino con una vittoria e 4 sconfitte.

Nei 18 precedenti fra le due squadre giocati in Serie A in casa della Vecchia Signora gli emiliani non hanno mai vinto: 13 i successi dei piemontesi e 5 i pareggi. L'ultimo punto conquistato a Torino dai biancazzurri risale addirittura a 56 anni fa, ovvero al 2-2 del 26 maggio 1963.

Fra i bianconeri il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore con 2 reti, stesso bottino di Andrea Petagna e Federico Di Francesco, i giocatori più prolifici della squadra di Semplici. Se la Juventus arriva da un successo di misuro sul campo del , gli estensi sono reduci da una pesante sconfitta casalinga per 3-1 nello scontro salvezza con il .

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-SPAL

Juventus-SPAL si giocherà sabato 28 settembre 2019 alle ore 15.00 all'Allianz Stadium di Torino.

DOVE VEDERE JUVENTUS-SPAL IN TV E STREAMING

La partita Juventus-SPAL sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire il match anche in diretta sul loro pc e su dispositivi mobili come tablet e smartphone mediante Sky Go. Nel primo caso bisognerà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente selezionare l'evento.

Un'alternativa a Sky Go è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare sottoscrivendo uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SPAL

Emergenza terzini per Sarri, che a livello tattico dovrebbe confermare il 4-3-1-2. Dopo De Sciglio out per infortunio anche Danilo. mentre Alex Sandro è volato in per un lutto familiare e con tutta probabilità non sarà della partita. A destra dovrebbe così essere impiegato Cuadrado, con Matuidi adattato sulla corsia mancina. In mediana probabile conferma per Pjanic in regia e per Khedira e Rabiot da mezzali. Sulla trequarti il gallese Ramsey è favorito su Bernardeschi, mentre in avanti Cristiano Ronaldo ha recuperato dall'affaticamento e al suo fianco giocherà uno fra Higuain e Dybala.

Problemi sulle fasce anche per Semplici, che dopo aver perso Fares e D'Alessandro per due gravi infortuni, sarà probabilmente costretto a rinunciare anche a Di Francesco per la trasferta di Torino, visto il problema muscolare accusato da quest'ultimo. A sinistra nel 3-5-2 potrebbe essere dunque utilizzato uno tra Igor e Reca, con Sala titolare a destra. In attacco dovrebbe rivedersi il tandem composto da Petagna e Floccari, ma anche Paloschi ha qualche chance dal 1'. In difesa invece, davanti al portiere Berisha, la linea a tre sarà composta da Cionek, Vicari e Felipe.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Higuain, Ronaldo.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Floccari, Petagna.