Dove vedere Juventus-Fiorentina in tv e streaming

La Juventus sfida la Fiorentina nel lunch match della 22ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La capolista di Maurizio Sarri sfida in casa la rinnovata di Beppe Iachini nel lunch match della 22ª giornata di . I viola sono stati infatti protagonisti assoluti del calciomercato invernale con gli arrivi di Duncan, Igor, Kouamé e Agudelo, oltre a quello di Amrabat, poi lasciato in prestito al .

In classifica i bianconeri guidano la graduatoria con 51 punti, frutto di 16 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, mentre i toscani si trovano al 13° posto a quota 25 con un cammino di 6 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte.

Sono 80 i precedenti in Serie A fra le due squadre in casa della Vecchia Signora e vedono un netto predominio statistico di quest'ultima con ben 54 vittorie a fronte di 20 pareggi e 6 successi dei gigliati. L'ultimo di questi risale al 2 marzo 2008, con un 2-3 con reti di Sissoko e Camoranesi per i bianconeri di Claudio Ranieri e di Gobbi, Papa Waigo e Osvaldo per la Fiorentina di Cesare Prandelli.

In caso di successo la Juventus diventerebbe la prima squadra a raggiungere lo storico traguardo delle 1600 vittorie nel massimo campionato italiano. Quella piemontese è peraltro la squadra contro cui la Fiorentina ha perso in assoluto più gare in Serie A (77) e da cui ha subito più reti (263).

La Juventus è reduce dalla sconfitta in trasferta sul campo del , che ha posto fine a una serie positiva di 5 successi consecutivi. È da agosto 2015 che i bianconeri non perdono 2 gare consecutivamente. La Fiorentina invece ha collezionato 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, con un bottino di 17 reti, è il miglior marcatore dei bianconeri in campionato. CR7 è stato nominato giocatore della Serie A del mese di gennaio, visto che è reduce da 8 partite consecutive in cui ha sempre trovato la rete. Se riuscisse a segnare anche con la Fiorentina eguaglierebbe con 9 partite di fila David Trezeguet, che fu l'ultimo a riuscirci nel dicembre 2005, oltre ad eguagliare quanto fatto da se stesso nel novembre 2014 e nel maggio 2018 con la maglia del .

Il bomber dei viola è invece il giovane attaccante serbo Dusan Vlahovic, autore di 4 goal in questo campionato. I toscani sono la squadra della Serie A che hanno mandato in goal più giocatori nati dopo il 1997: 4 come l' (oltre al citato Vlahovic anche Castrovilli, Chiesa e Milenkovic).

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-FIORENTINA

Juventus-Fiorentina si giocherà la mattina di domenica 2 febbraio 2020 nella cornice dell'Allianz Stadium di . Il fischio d'inizio della gara è in programma per le ore 12.30.

DOVE VEDERE JUVENTUS-FIORENTINA IN TV E STREAMING

Il lunch match della 22ª giornata di Serie A, Juventus-Fiorentina, sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Juventus-Fiorentina sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Naturalmente gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di vedere Juventus-Fiorentina in diretta streaming sul loro pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet o smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto. Al termine della partita gli highlights e l'evento integrale saranno visibili anche in modalità on demand.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-FIORENTINA

Sarri dovrebbe puntare sul 4-3-1-2 e rilanciare Ramsey sulla trequarti alle spalle del tandem d'attacco, che con ogni probabilità vedrà Dybala in coppia con Cristiano Ronaldo. Verso la panchina Higuain. A centrocampo va verso il recupero Pjanic, che dovrebbe rientrare regolarmente in regia e sarà affiancato da Bentancur e Rabiot, quest'ultimo favorito su Matuidi, come mezzali. Al centro della difesa, nonostante giovedì abbia svolto lavoro personalizzato, è quasi certa la presenza di De Ligt accanto a Bonucci, con Cuadrado e Alex Sandro terzini e Szczesny fra i pali.

Iachini, visti i tanti acquisti sul calciomercato invernale dei toscani, avrà tante opzioni, nonostante le assenze per squalifica di due pilastri della difesa come Milenkovic e Caceres. È probabile il debutto con la maglia viola di Igor nella linea a tre che per il resto dovrebbe essere composta da Ceccherini e capitan Pezzella. La porta sarà difesa da Dragowski, mentre sulle due fasce dovrebbero agire Lirola a destra e Dalbert a sinistra. In mezzo Pulgar sarà il playmaker, con Benassi e uno fra Badelj e il nuovo arrivato Duncan come mezzali. Davanti si rinnova il ballottaggio fra Cutrone (favorito) e Vlahovic su chi farà coppia con Chiesa.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Cutrone.