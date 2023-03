Gli Azzurri debuttano nel girone di qualificazione a Euro 2024 contro l'Inghilterra: ecco dove seguire il match in diretta tv e streaming.

L'Italia di Roberto Mancini si appresta ad iniziare il proprio percorso nel girone di qualificazione a Euro 2024, in programma in Germania.

Gli azzurri debuttano contro l'Inghilterra di Southgate nella gara inaugurale del gruppo C. Una partita che rappresenta una rivincita non soltanto della finale di Euro 2020, vinta da Donnarumma e compagni a Wembley, ma anche della doppia sfida di Nations League, con tanto di qualificazione dell'Italia alla Final Four e di retrocessione dell'Inghilterra in Lega B.

Italia e Inghilterra sono inserite nel gruppo C delle Qualificazioni a Euro 2024: a completare il raggruppamento sono Malta, Macedonia e Ucraina.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere Italia-Inghilterra in diretta tv e streaming, oltre alle formazioni.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-INGHILTERRA

Italia-Inghilterra è in programma per giovedì 23 marzo 2023 allo Stadio 'Maradona' di Napoli. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE ITALIA-INGHILTERRA IN TV E STREAMING

Il match degli azzurri verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla Rai e il canale di riferimento sul quale si potrà seguire il match sarà Rai Uno.

Visione in diretta del match possibile anche in streaming attraverso il servizio gratuito di Rai Play, scaricando l'app su su smart tv o su dispositivi mobili, oppure collegandosi al portale tramite pc o notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro il telecronista e la seconda voce di Italia-Inghilterra su Rai 1.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire Italia-Inghilterra anche su GOAL grazie alla diretta testuale che potrete seguire collegandovi al nostro sito.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-INGHILTERRA

In attesa di conosce le condizioni di Chiesa, Mancini potrebbe affidarsi al tridente con Scamacca affiancato da Berardi e da Grifo. A centrocampo Jorginho da 'play' con Barella e Verratti interni. Difesa con Romagnoli e Acerbi al centro, Darmian e Dimarco i terzini. In porta Donnarumma.

Modulo a specchio per Southgate, pronto a puntare sul trio Saka-Kane-Rashford. In mezzo al campo Rice dovrebbe agire tra Bellingham e Mount. Capitolo difesa: James e Shaw sui binari esterni, Maguire e Stones a protezione della porta di Pickford.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Romagnoli, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Scamacca, Grifo. Ct. Mancini.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; James, Maguire, Stones, Shaw; Bellingham, Rice, Mount; Saka, Kane, Rashford. Ct. Southgate.