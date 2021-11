Il quindicesimo turno di campionato propone un incrocio dal sapore particolare: quello che vedrà Andriy Shevchenko sulla strada di quel Milan del quale per anni è stato stella di primissima grandezza. La compagine meneghina infatti, sarà impegnata contro il Genoa in un match che metterà in palio punti pesanti.

Se i rossoneri infatti puntano a proseguire la loro marcia nelle zone altissime di classifica, i rossoblù viceversa sono alla ricerca di quel risultato che possa aiutarli a distanziarsi dalle zone pericolose. Il Genoa è reduce dal pareggio contro l'Udinese dopo il ko con la Roma, mentre il Milan viene da due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Sassuolo.

Quello che andrà in scena sarà la sfida numero 107 tra le due squadre in Serie A. L’ultima risale allo scorso 18 aprile quando le due squadre si affrontarono nel 31° turno del campionato 2020/21. In quell’occasione, si giocava a San Siro, ad imporsi furono i rossoneri per 2-1 grazie al goal di Rebic e ad un’autorete di Scamacca.

QUANDO SI GIOCA GENOA-MILAN

La sfida che vedrà opposte Genoa e Milan si giocherà mercoledì 1 dicembre 2021 allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 20,45.

DOVE VEDERE GENOA-MILAN IN TV E STREAMING

Genoa-Milan, sfida valida per il quindicesimo turno del campionato di Serie A verrà trasmessa sia da DAZN che da Sky. Nel primo caso sarà possibile seguire il match sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su le altre tipologie di televisori collegandoli ad un TIMVISION BOX, ad una console Xbox o PlayStation, o ancora a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Nel secondo caso, i canali di riferimento per seguire la gara del ‘Ferraris’ saranno Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Come di consueto, la gara sarà visibile anche in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone o ancora su pc e notebook. Per gli abbonati DAZN sarà sufficiente utilizzare l’apposita app o in alternativa collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. Stesso discorso per gli abbonati Sky che potranno assistere all’evento tramite Sky GO.

Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky, acquistando in questo caso, il pacchetto 'Sport' e selezionando poi il match dalla programmazione.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Stefano Borghi a curare la telecronaca di Genoa-Milan per DAZN, mentre il commento tecnico sarà di Simone Tiribocchi.

Sky non ha ancora annunciato a chi ha affidato il racconto della sfida del ‘Ferraris’.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-MILAN

Shevchenko dovrebbe affidarsi all'esperienza di Pandev, a centrocampo confermato Badelj in regia con Rovella e Sturaro. Sabelli e Cambiaso sugli esterni. Davanti a Sirigu agiranno Biraschi, Vasquez e Masiello.

L'articolo prosegue qui sotto

Pioli deve ancora fare a meno di Rebic e Giroud, in attacco quindi tocca sempre a Ibrahimovic, dietro di lui Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. In mezzo al campo tornano Tonali e Kessie, in difesa si rivede Tomori mentre Kalulu è favorito su Florenzi.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Pandev, Ekuban.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.