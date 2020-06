La Juventus perde Alex Sandro, infortunio al ginocchio: è lesione al collaterale

La Juventus perde due pedine: Alex Sandro ha rimediato la lesione del legamento collaterale mediale, lesione parziale del tendine per Khedira.

Piove sul bagnato alla che, dopo la sconfitta in finale di Coppa , deve fare i conti con due infortuni piuttosto seri occorsi a Sami Khedira e Alex Sandro.

Il centrocampista tedesco si era fatto male nell'ultimo allenamento prima della gara contro il Napoli tanto che all'Olimpico non si è seduto neppure in panchina.

Gli esami svolti oggi hanno rivelato "la lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra". Khedira quindi nei prossimi giorni si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per stabilire con maggiore certezza i tempi di recupero.

Alex Sandro invece, nonostante sia rimasto in campo fino al 90', in un contrasto durante il secondo tempo della finale ha rimediato "la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale".

Il terzino brasiliano, titolare inamovibile della Juventus di Sarri, ha iniziato immediatamente la fisioterapia ma dovrebbe restare fuori circa 20 giorni saltando così almeno quattro partite: , , e . Piove sul bagnato, insomma.

Prosegue infine il lavoro personalizzato per Chiellini e Higuain che restano in dubbio per la trasferta di lunedì prossimo quando la Juventus sarà di scena a Bologna.