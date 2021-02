DIRETTA: Milan-Inter LIVE! Prepartita e formazioni

Il grande dubbio di Pioli riguarda l'impiego di Rebic, per ora in vantaggio su Leao per giocare a sinistra nella batteria dei trequartisti con Saelemaekers e Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic. Più Tonali di Meité per affiancare Kessié in mediana. Kjaer in coppia con Romagnoli al centro della retroguardia, Calabria ed Hernandez sulla linea dei terzini. In porta, come sempre, Gianluigi Donnarumma.

Conte dovrebbe affidarsi ad Eriksen, favorito su Vidal per giocare da mezzala - così come Barella - alla sinistra di Brozovic. Hakimi e Perisic i quinti, in attacco la 'LuLa' composta da Lukaku e Lautaro. Nessuna sorpresa dietro: Skriniar, De Vrij e Bastoni a protezione della porta di capitan Handanovic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.