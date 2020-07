DIRETTA: Lazio-Milan 0-1, risultato e commento LIVE!

LAZIO-MILAN: DIRETTA TV E STREAMING

Il big match - sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche nelle smart di ultima generazione compatibili con la app e collegando al proprio televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca avrà la voce di Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Naturalmente la sfida dell'Olimpico potrà essere seguita in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e su pc e notebook, scaricando l'applicazione e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto, oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Per chi non riuscisse a vedere la gara in diretta, DAZN subito dopo il fischio finale metterà a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Goal vi accompagnerà alla partita con la sua diretta testuale, tenendovi compagnia per tutto il prepartita, nella marcia di avvicinamento al calcio d'inizio.