DIRETTA: Catania-Trapani LIVE - dove vederla in tv e streaming

Il Catania ospita il Trapani in un Derby siciliano valido per l'andata del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C.

I rossazzurri hanno già superato due turni dei Playoff eliminando Reggina e Potenza, mentre il Trapani entra in gioco ora dato che si era piazzato secondo nella regular season.

Proprio per questo motivo il Trapani è testa di serie, quindi giocherà la gara di ritorno in casa il prossimo 2 giugno e in caso di parità al termine dei 180 minuti accederà alla Final Four dei Playoff.