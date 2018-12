DIRETTA: Lazio-Sampdoria LIVE! 0-1, Quagliarella

Lazio e Sampdoria si affrontano per la 15esima giornata di Serie A. I biancocelesti vanno a caccia di punti Champions.

46' LAZIO-SAMPDORIA 0-1: Inizia il secondo tempo, nessun cambio nelle due squadre.

LAZIO-SAMPDORIA 0-1, DECIDE QUAGLIARELLA: Blucerchiati in vantaggio all'intervallo dopo un primo tempo divertente. Buona la reazione della Lazio che ha colpito anche un palo con Immobile proprio allo scadere.

45'+ 2' LAZIO-SAMPDORIA 0-1, PALO DI IMMOBILE : Il tiro da posizione defilata viene deviato da Bereszynski e centra in pieno il palo a portiere battuto.

45'+ 1' LAZIO-SAMPDORIA 0-1, OCCASIONE PER IMMOBILE : Caicedo spizza di testa per il numero 17 che si invola verso la porta di Audero ma allarga troppo il tiro sul secondo palo.

45' LAZIO-SAMPDORIA 0-1, AMMONITO IMMOBILE: Intervento da dietro su Ramirez e giallo per il bomber biancoceleste.

44' LAZIO-SAMPDORIA 0-1: Due minuti di recupero.

43' LAZIO-SAMPDORIA 0-1 : I padroni di casa cercano di alzare i ritmi ma sbagliano spesso l'ultimo passaggio.

40' LAZIO-SAMPDORIA 0-1, AMMONITO BERESZYNSKI - Immobile viene pescato al limite dell'area da Badelj e il terzino blucerchiato lo stende, giallo inevitabile.

38' LAZIO-SAMPDORIA 0-1: Conclusione deviata di Patric e nuovo corner per i biancocelesti che spingono alla ricerca del pareggio.

35' LAZIO-SAMPDORIA 0-1 : Bereszynski pasticcia su un cross da sinistra e Andersen spazza in corner. Nulla di fatto sugli sviluppi.

33' LAZIO-SAMPDORIA 0-1: Qualche problema fisico per Caprari che è costretto a ricorrere alle cure dei medici. L'attaccante è comunque in grado di tornare in campo.

31' LAZIO-SAMPDORIA 0-1: Altra bella azione dei padroni di casa conclusa da un tiro di Caicedo che viene respinto dalla difesa della Sampdoria.

28' LAZIO-SAMPDORIA 0-1, RADU CHIUDE : Ekdal serve in area Caprari ma Radu è bravissimo a chiuderlo in corner.

26' LAZIO-SAMPDORIA 0-1, CI PROVA IMMOBILE : Azione personale e tiro respinto da Audero, poi la difesa ospite spazza in fallo laterale.

25' LAZIO-SAMPDORIA 0-1. OCCASIONE PER CAICEDO : L'attaccante strappa palla a Colley ma poi sbaglia il facile assist per Immobile.

24' LAZIO-SAMPDORIA 0-1: Dopo il vantaggio di Quagliarella i padroni di casa provano a reagire.

21' LAZIO-SAMPDORIA 0-1, GOAL DI QUAGLIARELLA : Cross basso di Murru dalla sinistra che trova Quagliarella tutto solo sul secondo palo per il facile tap-in. Sampdoria in vantaggio all'Olimpico.

18' LAZIO-SAMPDORIA 0-0 : Bella azione della Samp con Praet che arriva sul fondo da destra e prova a crossare in equilibrio precario, la palla però arriva docile tra le braccia di Strakosha che anticipa senza problemi Quagliarella.

16' LAZIO-SAMPDORIA 0-0, OCCASIONE PER PATRIC: Immobile scappa a sinistra e la mette dall'altra parte dove arriva Patric, il suo tiro al volo finisce alto sopra la traversa.

13' LAZIO-SAMPDORIA 0-0, CLAMOROSO ERRORE DI AUDERO : Il portiere della Sampdoria rinvia addosso a Caicedo in area di rigore, la palla arriva a Immobile che la mette dentro da due passi ma è fuorigioco!

11' LAZIO-SAMPDORIA 0-0 : Dopo una partenza un po' timida gli ospiti ora hanno alzato il pressing.

8' LAZIO-SAMPDORIA 0-0: Wallace trova bene Lulic libero a sinistra, il suo cross sul primo palo è bloccato in presa alta da Audero.

6' LAZIO-SAMPDORIA 0-0, AMMONITO CAICEDO: L'attaccante allarga il braccio sul volto di Ekdal e Massa estrae il giallo.

5' LAZIO-SAMPDORIA 0-0: Sempre difesa molto alta per la Samp che tenta di mettere in fuorigioco la coppia Immobile-Caicedo.

2' LAZIO-SAMPDORIA 0-0: Ramirez cerca di imbucare in area per Linetty ma la palla è troppo lunga.

LAZIO-SAMPDORIA, SI PARTE - Dopo il minuto di silenzio per ricordare Gigi Radice, l'arbitro Massa può fischiare l'inizio della gara.

LAZIO-SAMPDORIA, SQUADRE IN CAMPO - I ventidue giocatori fanno il loro ingresso sul terreno dell'Olimpico.

LAZIO-SAMPDORIA, OBBLIGO VITTORIA PER INZAGHI - I biancocelesti devono tornare a vincere dopo tre pareggi consecutivi per scavalcare momentaneamente il Milan al quarto posto ed avvicinarsi all'Inter.

LAZIO-SAMPDORIA, LE SCELTE DEI DUE TECNICI - Simone Inzaghi preferisce ancora Caicedo a Luis Alberto, in difesa Wallace vince il ballottaggio con Luiz Felipe mentre a destra Patric prende il posto di Marusic. Giampaolo sceglie Caprari e Ramirez in appoggio a Quagliarella. In difesa c'è Colley al posto di Tonelli.

LAZIO-SAMPDORIA, FORMAZIONI UFFICIALI - LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile

LAZIO-SAMPDORIA, FORMAZIONI UFFICIALI - SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella

12.20 - La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro partite di campionato contro la Sampdoria, segnando in questo parziale una media di 3.8 reti per incontro.

12.19 - La Lazio non perde in casa in campionato contro la Sampdoria da gennaio 2005: da allora 10 vittorie dei biancocelesti e due pareggi.

Voglia di Champions per la Lazio , obiettivo Europa League per la Sampdoria . All'Olimpico in palio punti importanti per le ambizioni di biancocelesti e blucerchiati, ma se la squadra di Inzaghi non viene da un momento brillante, quella di Giampaolo si è appena risollevata fornendo una prova importante contro il Bologna.