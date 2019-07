Dirar perde la testa: insultato dai tifosi, prova a lasciare il campo

Siamo intorno al 73' del match tra e valevole per l'Audi Cup. I bavaresi conducono facilmente per 6-1, quando all'improvviso succede qualcosa di inaspettato.

Nabil Dirar, terzino marocchino del Fenerbahce, arresta la sua corsa mentre si stava involando sulla fascia e butta il pallone fuori con un gesto di stizza dopo aver ricevuto l'ennesima pioggia di fischi dai suoi stessi tifosi.

Absolute scenes in the Audi Cup.



Fenerbahce's Nabil Dirar tries to leave the pitch after being booed by his own fans.



He was stopped and forced back on by manager Ersun Yanal and summer signing Emre Belezoğlu.pic.twitter.com/3XoHAGa3F9