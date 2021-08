Demiral-Atalanta: accordo in arrivo con la Juventus

Demiral lascia la Juventus e approda all'Atalanta: il turco sbarca alla corte di Gasperini con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Le storia tra Merih Demiral e la Juventus è giunta ai titoli di coda. Il difensore turco si appresta a salutare la 'Vecchia Signora' dopo appena due stagioni: ad attenderlo c'è un futuro tinto di nerazzurro. Ad attenderlo c'è l'Atalanta, sua prossima destinazione.

La società bianconera ha praticamente definito l'affare con la controparte orobica che, dopo l'arrivo di Lovato dal Verona, si appresta a regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo rinforzo per il reparto difensivo.

Il difensore turco, classe 1998, è pronto all'approdo in quel di Bergamo secondo una formula che prevede un trasferimento in prestito con diritto di riscatto in favore dei club lombardi. La valutazione complessiva dell'operazione dovrebbe iniettare nelle casse bianconere 30 milioni di euro. Con annessa percentuale su un'eventuale rivendita in futuro.

Demiral e la Juve, dunque, sono ai saluti. Dopo il Sassuolo e il biennio piemontese, il centrale turco si appresta a vivere la sua terza esperienza su suolo tricolore: il suo futuro sarà l'Atalanta.