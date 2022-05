Demiral e gli allenamenti dell'Atalanta: "Sono più duri rispetto a quelli della Juventus"

Merih Demiral parla della sua esperienza all’Atalanta: “Ha le strutture migliori d’Italia, sono cresciuto in questa stagione”.

Quella che si è appena conclusa è stata per Merih Demiral una stagione molto intensa. Trasferitosi la scorsa estate all’Atalanta dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto, con la maglia nerazzurra ha giocato ben quarantadue partite in tutte le competizioni.

Il centrale turco, in un’intervista rilasciata a ‘Fanatik’, ha ammesso di essere rimasto impressionato dall’organizzazione del club orobico.

“L’Atalanta ha le migliori infrastrutture d’Italia. Il centro sportivo comprende otto campi, noi ne utilizziamo tre mentre gli altri sono per il settore giovanile. Stelle come Bastoni, Barrow, Kessié e Kulusevski sono cresciute proprio nell’Atalanta, questo è il club giusto per i giovani che vogliono migliorarsi e andare avanti. E’ così da anni”.

Demiral ha anche parlato dell’intensità degli allenamenti ai quali si è sottoposto in stagione.

“Sono molto pesanti e veloci, posso dire che sono più duri rispetto a quelli della Juventus. In alcune sedute la distanza di corsa superava gli 8-10 chilometri”.

Il difensore turco si sente migliorato al termine di questa stagione.

“Non ho mai giocato così tante partite nella mia carriera. Se contiamo anche le gare della Nazionale, ho sono sceso in campo più di cinquanta volte. Sono cresciuto, ho cercato di migliorare in tutti gli allenamenti e in tutte le partite. Abbiamo giocato in Champions e in Europa League, è stata un’esperienza molto positiva per me. Avremmo potuto fare meglio, ma è andata così”.