Delusione in Cina per Donadoni: il suo Shenzhen è retrocesso

Lo Shenzhen di Roberto Donadoni retrocede con un turno di anticipo dalla Chinese Super League. Vicino al titolo invece Fabio Cannavaro.

Si chiuderà con la più cocente delle delusioni, per Roberto Donadoni, la prima stagione all’estero da allenatore. Il suo Shenzhen, quando manca una sola giornata alla fine della Chinese Super League, è già certo della matematica retrocessione.

Fatale per la compagine cinese è stato il 3-3 interno contro l’Henan Jianye. Allo Shenzhen Universiade Sports Centre, i padroni di casa erano anche riusciti a portarsi sul dopo vantaggio grazie alle reti di Gao e Qiao Wei, ma prima sono stati rimontati sul 2-2 e poi non sono riusciti a capitalizzare il nuovo vantaggio (autorete di Ke Zhao) ed il fatto di aver chiuso il match in superiorità numerica.

I punti in classifica per lo Shenzhen sono ora 21, quattro in meno del Tianjin Tianhai che risulta ormai irraggiungibile, il tutto mentre il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro si avvicina alla conquista del titolo (+2 sul Beijing Guoan per la squadra allenata dall’ex capitano della Nazionale, alla quale basterà un pareggio domenica contro lo Shanghai Shenhua).

Donadoni, che in era reduce dall’avventura alla guida del conclusasi al termine della stagione 2017/18, è approdato sulla panchina dello Shenzhen lo scorso 30 luglio quando la squadra era penultima con 14 punti raccolti in 20 turni. In 9 partite ha totalizzato una vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte.