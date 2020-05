I tifosi della erano preoccupati per le condizioni di Alessandro Del Piero, ricoverato domenica a Los Angeles a causa di una colica renale: il peggio, fortunatamente, sembra essere passato.

L'ex capitano bianconero ha lasciato un video-messaggio su Instagram per ringraziare i suoi fans che gli hanno dedicato tantissimi messaggi d'affetto, informandoli del suo rientro a casa già avvenuto.

Un post condiviso da Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero) in data: 18 Mag 2020 alle ore 1:05 PDT

"Ciao a tutti, vi lascio questo piccolo video-messaggio perché volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto e si sono preoccupati per come stavo. Grazie mille per il vostro sostegno: sto bene, sono già a casa e mi faceva molto piacere farvelo sapere. Vi mando un abbraccio, alla prossima".