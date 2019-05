De Rossi saluta la Roma, Maldini: "Mi ha sorpreso, non me l'aspettavo"

Paolo Maldini ha espresso il suo parere dopo la notizia dell'addio di Daniele De Rossi alla Roma: "Questo non intacca il suo amore per la squadra".

La mattinata del mondo del calcio è stata movimentata dalla notizia annunciata dalla Roma, dell'imminente addio ai colori giallorossi di Daniele De Rossi. Il Capitano della 'Magica' disputerà la sua ultima partita contro il , poi sceglierà una nuova avventura.

Paolo Maldini, in occasione di di un evento della Lega serie A all'Ara Pacis, ha voluto commentare proprio questa scelta da parte di Daniele De Rossi.

"Prima o poi si chiude sempre un ciclo per un calciatore, ma sinceramente è una cosa che mi sorprende. Non me l'aspettavo, ma lui è sempre stato un'anima molto indipendente. Saprà bene quel che fa e quello che vuole, anche se di sicuro è una scelta dolorosa ma il suo amore per la non è certo in discussione. Come giocatore è sempre stato un capitano di fatto in campo, di grande personalità e grande tecnica, uno dei calciatore che ho più ammirato".

Parole quindi di grande stima e apprezzamento, ma anche di stupore, quelle che Paolo Maldini ha riservato all'amico e rivale in campo Daniele De Rossi. D'altronde per una bandiera come 'Capitan Futuro', non potrebbero esserci parole più sentite di quelle ricevute proprio da un'altra bandiera come Maldini.