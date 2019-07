De Ligt alla Juve, tifosi entusiasti: cori per Raiola

Diversi fans della Juventus hanno intonato cori per Raiola, agente di De Ligt: lui ha ringraziato prima di lasciare il J-Medical.

Dopo Rabiot, Buffon, Ramsey e compagnia, anche De Ligt è un giocatore della . Un grosso affare quello dei bianconeri, che hanno messo una cifra importante per l' , per il calciatore e per Mino Raiola, agente dello stesso giovane difensore olandese

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

"Mino, Mino, Mino": il coro dei tifosi della Juventus per Mino Raiola all'esterno del J Medical 🤷‍♂️ pic.twitter.com/AOZRTh9gdi — Goal (@GoalItalia) July 17, 2019

Raiola avrà infatti una sostanziosa commissione di dieci milioni di euro per aver portato il suo assistito De Ligt alla Juventus. Ai tifosi bianconeri però poco importa, considerando che ora sotto Sarri c'è anche uno dei difensori più forti al mondo, come dimostrato in maglia Ajax.

Fuori dal J-Medical cori entusiastici per lo stesso Raiola, sommerso dall'affetto dei tifosi: diversi fans della Juventus hanno invocato il nome del super agente, che ha ringraziato sorridente i presenti prima di lasciare la struttura in cui il difensore olandese ha sostenuto le visite mediche.

Nessun commento e braccia al cielo invece riguardo un possibile ritorno di Pogba, altro assistito di Raiola che qualche anno fa ha lasciato la Juventus per tornare al . La ciliegina sulla torta potrebbe arrivare nelle prossime settimane: per ora c'è De Ligt a far impazzire di gioia i tifosi bianconeri.

In mattinata Raiola aveva comunque tenuto la porta aperta riguardo un ritorno di Pogba:

"Il filo delle questioni non è mai scritto. Vivo la vita un giorno alla volta, vediamo che succede. La ? Vivo un giorno alla volta. Questo posso dire. Oggi qui, domani chissà".

Non resta che aspettare.