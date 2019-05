De Laurentiis ed il campionato del Napoli: "Avessimo concretizzato un terzo dei pali..."

De Laurentiis sulla stagione del Napoli: "Abbiamo un attacco formidabile, con un terzo dei pali colpiti chissà cosa avremmo combinato".

La stagione del si sta per concludere. La squadra di Ancelotti scenderà in campo sabato sera contro il . Un match che non cambierà la classifica dei partenopei, al secondo posto dietro la .

Il patron De Laurentiis, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ritiene che con un po' di sfortuna in meno le cose avrebbero potuto andare diversamente. L'attacco azzurro lo ha pienamente soddisfatto.

"Noi abbiamo un attacco formidabile, con un terzo dei pali concretizzati chissà che avremmo combinato. Si fa molto presto a dire che non sono stati capaci".

Adesso c'è da pensare al calciomercato. Tanti sono gli obiettivi, c'è anche la suggestione del ritorno di Quagliarella.