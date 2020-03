DAZN Calling, Totti: "Scudetto e Mondiale i momenti più belli"

In tempo di quarantena, spazio alle interviste da casa. Ospite 'a distanza' per DAZN Calling, un Francesco Totti diviso tra famiglia e ricordi da calciatore.

La bandiera della , nella chiacchierata con Diletta Leotta, racconta come passa il tempo e riapre l'album dei ricordi di quando indossava gli scarpini.

"Lo schieramento di casa Totti mi vede totalmente in difesa, come la maggior parte dei mariti italiani: stai a casa però è come se fossi un ospite. Quando incontro Ilary durante la giornata, la saluto dicendole 'buonasera signora, tutto bene? Le serve qualcosa?'".