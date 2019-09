Dalla Spagna sono sicuri: "Rakitic aveva la valigia pronta per andare alla Juventus"

Il giornalista spagnolo Quim Domenech è certo: "Fino a ieri Rakitic era a un passo dalla Juventus, poi non è stato raggiunto un accordo".

Segui il grande calcio in streaming su NOW TV

E' stata una bella suggestione, un sogno nato negli ultimi giorni di mercato: la ha provato a strappare Ivan Rakitic al senza successo, visto che l'accordo tra i due club è sfumato proprio sul più bello.

Altre squadre

Non è andato in porto lo scambio pregustato dai bianconeri con Federico Bernardeschi e un conguaglio di 20 milioni di euro per i campioni d' : dalla Catalogna hanno risposto picche all'ipotesi di mettere mani al portafoglio e la trattativa si è bruscamente interrotta.

Eppure c'è stato un momento in cui Rakitic era vicinissimo al trasferimento a : parola di Quim Domenech, giornalista che durante la trasmissione 'El Chiringuito' ha spiegato come l'ex fosse a un passo dalla 'Vecchia Signora'.

💥 ¡ATENTO! @quimdomenech: "RAKITIC estaba con la MALETA para irse a la JUVE hasta AYER". #ChiringuitoFichajes pic.twitter.com/83OZHM5QmE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2019

"La Juventus ha chiesto Rakitic al Barcellona con uno scambio tra calciatori, considerato che il prezzo richiesto dai blaugrana non era alla sua portata. Alla fine però l'accordo non è arrivato, ma Rakitic fino a ieri aveva la valigia pronta per andare a Torino".

Chissà che la Juventus non possa riprovarci nella sessione invernale per dare ulteriore lustro a un reparto reso ancora più forte dagli innesti di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Il tutto, ovviamente, per il tanto agognato assalto alla .