Dal calcio all'hockey: Mourinho cade sul ghiaccio in Russia

Dopo la brutta avventura sulla panchina del Manchester United Josè Mourinho sbarca nel mondo dell'hockey su ghiaccio: lo Special One è volato in Russia per un evento promozionale con l'Avengard Omsk.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo aver firmato autografi e scattato foto con i tifosi, Mourinho è stato protagonista di una rovinosa caduta sul ghiaccio a margine del match. Il tutto è avvenuto nell'arena di Omsk, dove la squadra siberiana gioca le partite casalinghe della KHL (la lega europea).

Jose Mourinho was a special guest at the SKA - Avangard game. Something went really wrong at the opening face-off. Pavel Datsyuk saved The Special One pic.twitter.com/I6SBRpobxi