Crouch vuole chiamare il 4° figlio Divock, ma sua moglie non è d'accordo

Nella sua lunga carriera, Peter Crouch, attaccante di 38 anni che ha disputato con il gli ultimi mesi della scorsa stagione, ha avuto negli anni di il suo momento migliore. Il successo in dei Reds nella finale di Madrid contro il ha dunque portato grande entusiasmo nel giocatore inglese, tanto da voler dare al suo 4° genito, nato lo scorso 3 giugno, il nome di Origini, l'autore del 2° goal contro gli Spurs.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

"Il nostro bellissimo bambino è nato lunedì 3 giugno - ha annunciato su Twitter Crouch - la mamma e il piccolo Divock Samrat Crouch stanno bene". L'idea di Crouch di dare al nuovo nato il nome 'Divock' più quello di 'Samrat', nome di un ristorante indiano, per una scommessa fatta qualche mese prima con alcuni tifosi inglesi, non è però evidentemente piaciuta alla madre Abbey, ed ecco dunque che il calciatore del Burnley si è dovuto prontamente correggere.

Our beautiful baby boy was born Monday 3rd June mother and baby Divock Samrat Crouch are doing well pic.twitter.com/C8yYyY9Atv

"Il nome del nostro bellissimo bambino - ha precisato l'attaccante - deve ancora essere deciso. Sfortunatamente Abbey non è d'accordo sul nome Divock Samrat".

Our boy is beautiful the name is still to be clarified unfortunately Abs not going for Divock Samrat