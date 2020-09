Crotone-Milan, le formazioni ufficiali: Tonali e Brahim Diaz titolari

Pioli lancia Tonali a centrocampo e Brahim Diaz nei tre dietro Rebic insieme a Saelemaekers e Calhanoglu. Stroppa con Dragus-Simy.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CROTONE-MILAN

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Messias, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Dragus.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Tonali; Brahim Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic.

Il , reduce dalla sofferta vittoria nei preliminari di contro il Bodo-Glimt, fa visita al neo-promosso per la seconda giornata di .

Pioli, privo di Ibrahimovic, schiera Rebic in attacco: dietro di lui agiranno Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz, quest'ultimo al debutto da titolare così come Tonali a centrocampo. Turno di riposo per Bennacer.

Scelte obbligate in difesa dove da destra a sinistra giocheranno Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez.

Stroppa schiera il Crotone con un 3-5-2 in cui Dragus fa coppia con Simy, Pedro Pereira e Molina sono i due esterni. Confermati sia Marrone che Cigarini.