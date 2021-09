Crotone-Lecce dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Crotone e Lecce si sfidano nella 5ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CROTONE-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Sarà una sfida tra compagini che sin qui hanno deluso le aspettative, quella che nel quinto turno del campionato di Serie B vedrà opposte Crotone e Lecce.

La compagine pitagorica infatti, è ancora alla ricerca del primo successo nel torneo. Dopo quattro giornate, sono appena tre i punti messi in cascina, frutto dei pareggi contro Como, Reggina e Brescia e della sconfitta patita sul campo del Cittadella.

Avvio a rilento anche per il salentini, che sono però reduci dalla loro prima affermazione. Sconfitti nel match di debutto contro la Cremonese, hanno poi pareggiato contro Como e Benevento e vinto contro l’Alessandria.

Quella che andrà in scena sarà quindi una partita che metterà in palio punti già importanti per due squadre che, a detta di molti, potevano recitare un ruolo da protagoniste in questo torneo.

Crotone e Lecce si sfideranno per la ventesima volta nella loro storia. Il bilancio complessivo sorride attualmente ai pugliesi in virtù delle 9 vittorie conseguite a fronte di 8 pareggi e 2 sconfitte.

In questa pagina tutte le informazioni su Crotone-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CROTONE-LECCE

Crotone-Lecce, sfida valida per il quinto turno del campionato di Serie B, si giocherà martedì 21 settembre 2021 allo stadio ‘Ezio Scida’, ovvero l’impianto che ospita le partite interne dei pitagorici. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20,30.

Saranno diverse le opzioni per seguire Crotone-Lecce in tv. Il match sarà infatti trasmesso dall’emittente satellitare Sky e i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

La sfida dello ‘Scida’ sarà inoltre trasmessa da DAZN e sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli a TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Crotone-Lecce sarà inoltre visibile su Helbiz Live e quindi su smart tv compatibili con l’app.

Crotone-Lecce sarà ovviamente visibile anche in streaming. Si potrà quindi seguire il match su dispositivi come smartphone e tablet attraverso le app di DAZN, Sky Go e Helbiz Live, o ancora su pc e notebook collegandosi ai siti ufficiali delle tre piattaforme.

Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare del campionato di Serie B mediante l’aquisto del Pass sport.

CROTONE (3-5-2): Festa; Nedelcearu, Canestrelli, Paz; Mogos, Estevez, Vulic, Molina; Kargbo, Benali; Mulattieri.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Meccariello, Barreca; Majer, Hjumland, Gargiulo; Di Mariano, Coda, Strefezza.