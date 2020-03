Dal Portogallo: dimessa dall'ospedale la madre di Cristiano Ronaldo

Dolores Aveiro, madre di CR7, secondo 'Correio da Manha' è stata dimessa dall'ospedale dove era ricoverata dal 3 marzo a causa di un ictus.

Buone notizie per Cristiano Ronaldo. Dolores Aveiro, madre del fuoriclasse della , ha lasciato l'ospedale dove era finita il 3 marzo in seguito ad un ictus. Lo fanno sapere in .

A riportarlo è 'Correio da Manha', con un'anticipazione ripresa anche da 'Record', spiegando come a comunicarlo al portale lusitano sia stata Elma Aveiro, sorella di CR7.

Famosos - Mãe de Cristiano Ronaldo já teve alta e regressa a casa após sofrer AVC https://t.co/wGswKkXQ7f — Correio da Manhã (@cmjornal) March 20, 2020

Inizialmente Dolores fu ricoverata d'urgenza all'ospedale di Funchal, salvo poi essere successivamente trasferita a quello di Madeira per sottoporsi alle terapie del caso.

Altre squadre

I rapidi progressi mostrati dalla signora Aveiro, le hanno consentito di tornare a casa poco più di due settimane dopo il dramma che l'aveva colpita.

Ronaldo, per stare vicino alla madre, ad inizio marzo era subito volato in patria ed è lì che in questi giorni aveva deciso di restare in quarantena causa emergenza Coronavirus. Un segnale di vicinanza alla donna più importante della sua vita, che adesso può finalmente sorridere.