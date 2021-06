Marcatore all-time delle Nazionali: Cristiano Ronaldo oltre il mito

Cristiano Ronaldo raggiunge Ali Daei e diventa il giocatore mondiale con più reti in Nazionale nella storia del calcio.

Per anni Ali Daei ha dormito sonni tranquilli, consapevole di quanto fosse più avanti rispetto a tutti. Il record che sembrava impossibile da essere superato è stato però alla fine soverchiato da colui che più di tutti, fa rima con numeri e statistiche frantumate. Cristiano Ronaldo miglior marcatore all-time mondiale con la Nazionale.

Ali Daei era riuscito a segnare la pazzesca cifra di 109 goal in 149 incontri, per una media quella sì, che difficilmente avrà eguali in futuro. Con più gare Cristiano Ronaldo ha egugliato le reti del mito iraniano, nel match della fase a gironi di Euro2020, contro la Francia Campione del mondo.

Cristiano Ronaldo è riuscito a raggiungere l'incredibile dato in 178 gare, in una storia iniziata oramai quasi ventennio fa: 18 anni fa l'attaccante lusitano esordiva nel match amichevole contro il Kazakistan, per segnare la prima rete nel 2004 all'Europeo greco.

A proposito di Europei, Cristiano Ronaldo è l'unico giocatore ad aver giocato cinque tornei e aver segnato in tutti. Nel 2004 il suo primo Europeo portò alla sconfitta contro i padroni di casa in finale, una delle pochissime grandi delusioni della sua carriera calcistica, tra le migliori della storia. Per alcuni, la migliore in assoluto.

Se a livello di club è quasi impossibile capire chi sia il miglior marcatore all-time, visti i numeri di alcuni grandi campioni del passato non proprio documentabili, quello delle Nazionali vede Cristiano Ronaldo sicuramente in cima davanti a Daei e Mokhtar Dahari, malesiano con 89 goal tra anni '70 e '80. E i bomber attuali?

Ali Mabkhout degli Emirati Arabi Uniti è ottavo nella storia con 76 reti, secondo tra i giocatori in attività (a 74 l'indiano Sunil Chhetri): per il resto, tra i nomi più conosciuti, il grande rivale Messi è a distanza siderale con 73 reti, dunque Robert Lewandowski a 69, Suarez a 64, Lukaku a 63 e Ibrahimovic a 62.

Nella gara in cui è stato eguagliato Ali Daei, Ronaldo ha raggiunto anche un altro record, in questo caso solitario: nessuno ha segnato così tanto sommando Europei e Mondiali, 21 reti. Prima della gara contro la Francia, l'attaccante della Juventus condivideva la vetta con Miro Klose a 19 (marcatore all-time dei Mondiali), con Gerd Muller nel gradino più basso del podio a 18.

Passano gli anni, ma Cristiano Ronaldo continua a trovare record da egugliare, superare e frantumare: quello di miglior marcatore di sempre per quanto riguarda le rappresentative, durerà diversi anni. Come minimo.