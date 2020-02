Cristiano Ronaldo come Pascutti: 10ª partita di fila con goal

Grazie alla rete di Verona, Ronaldo è arrivato a quota 10 gare di fila a segno in Serie A: il record assoluto è di Batistuta con 11.

Un altro goal. L'ennesimo di una serie quasi infinita. Cristiano Ronaldo non si ferma più. E a si avvicina sempre di più a un altro primato: è andato a segno per la decima partita di fila in .

Nella storia del nostro campionato, solo due giocatori c'erano riusciti prima di oggi: Ezio Pascutti, attaccante del , nel 1962/63, e Gabriel Batistuta, centravanti della , nel 1994/95.

Il record appartiene proprio all'argentino, capace di superare Pascutti e di stabilire il record assoluto di 11 partite consecutive a segno. Le prime 11 di quel torneo, peralto.

Domenica prossima, nella gara delle 15 contro il , Ronaldo avrà la possibilità di eguagliare proprio Batistuta a quota 11. Una bella soddisfazione, nonostante la serata di Verona non sia terminata nel migliore dei modi per la .