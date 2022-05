Criscito segna e si toglie la maglia: niente ammonizione per il capitano del Genoa

Un vero e proprio... Giallo. La mancata ammonizione a Domenico Criscito, autore del goal del 2-1 su calcio di rigore nella sfida tra il Genoa e la Juventus, rappresenta un episodio abbastanza singolare in termini di regolamento. Il capitano del 'Grifone' non è stato sanzionato dal direttore di gara Sozza della sezione di Seregno per essersi tolto la maglia dopo aver trasformato il penalty.

Criscito si è presentato sul dischetto al 96', nel match del 'Ferraris' di Marassi, e dopo aver mandato in porta la palla che ha regalato i tre punti ai ragazzi di Blessin ha esultato insieme a compagni e tifosi, togliendosi la maglia per la gioia.

L'articolo prosegue qui sotto

🌬 𝘐𝘭 𝘤𝘶𝘰𝘳𝘦 𝘳𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘵𝘢, 𝘭𝘢 𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘤𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘢…❤️💙 pic.twitter.com/j8FlNXG9sy — Genoa CFC (@GenoaCFC) May 7, 2022

Sozza, però, non ha estratto il cartellino giallo, come previsto dal regolamento. Nessun errore da parte del direttore di gara nell'occasione: il motivo del mancato provvedimento disciplinare è collegato a una decisione dell'arbitro prima della trasformazione dagli undici metri.

Poco prima della battuta di Criscito, l'arbitro Sozza aveva specificato che non appena la palla avesse varcato la linea o fosse uscita, la partita sarebbe automaticamente finita. Proprio per questo, dopo il goal il capitano del Genoa si è tolto la maglia senza nessuna conseguenza, ovvero senza essere sanzionato con l'ammonizione.