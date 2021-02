Cremonese-Frosinone, Pinato va in porta e non prende goal: "Imbattuto!"

Marco Pinato, centrocampista della Cremonese, dopo il rosso a Carnesecchi infila i guantoni e diventa portiere senza subire goal: "Imbattuto!".

Un pomeriggio da ricordare. Per la vittoria e per quanto accade a livello personale. Protagonista Marco Pinato, figlio d'arte (papà Davide, oggi preparatore dei portieri nel settore giovanile del Milan, ha giocato in Serie A) ed estremo difensore per caso in Cremonese-Frosinone.

Il centrocampista grigiorosso, al minuto 88, si ritrova ad indossare i guantoni e finire tra i pali in seguito all'espulsione di Marco Carnesecchi: cambi esauriti, ecco perchè Pinato si 'ricicla' numero uno dei lombardi.

Pochi scampoli ma 'clean sheet' portato a casa, perchè il match termina 4-0 per la Cremonese e il ragazzo non subisce goal. Una soddisfazione troppo grande per restargli dentro, sbandierata ai quattro venti al fischio finale.