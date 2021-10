La sorpresa Cremonese ospita il Benevento allo Zini: tutte le informazioni sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

CREMONESE-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Divise da appena tre punti in classifica, Cremonese e Benevento si sfidano allo stadio Zini di Cremona per provare a rimanere agganciati al treno che porta verso la Serie A. Un treno su cui, al momento, sono salite sia la formazione di Fabio Pecchia che quella di Fabio Caserta.

Dopo il Pisa capolista della Serie B, la Cremonese è l'altra grande sorpresa di questo inizio di stagione. La squadra grigiorossa ha vinto cinque delle sette partite fin qui disputate, andando anche ad espugnare il campo del Parma. Nell'ultima gara prima della sosta, ha superato per 2-0 in casa la Ternana grazie alle reti di Zanimacchia e Di Carmine.

Il Benevento ha perso invece una sola volta, al Tardini contro il Parma, ma è reduce da due pareggi consecutivi. La squadra di Caserta mantiene intatte le speranze di tornare in Serie A dopo la dolorosa retrocessione della scorsa stagione.

In questa pagina tutte le informazioni su Cremonese-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO CREMONESE-BENEVENTO

Cremonese-Benevento, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B, si giocherà nel pomeriggio di domenica 7 ottobre 2021 allo stadio Zini di Cremona. Il calcio d'inizio del match è in programma alle ore 14.

Cremonese-Benevento, così come le altre partite dell'ottava giornata di Serie B, si potrà vedere in diretta tv su DAZN, che anche per questa stagione detiene i diritti del campionato cadetto. Telecronaca affidata a Riccardo Mancini.

Gli abbonati a Sky Sport avranno anche la possibilità di seguire Cremonese-Benevento in diretta tv anche sul satellite: la gara, in particolare, sarà visibile sui canali numero 252 e 253.

Cremonese-Benevento, infine, sarà trasmessa in diretta tv anche da Helbiz Live, altra piattaforma che detiene i diritti della Serie B. Match visibile tramite l'app su una moderna smart tv o tramite un apposito decoder.

IN DIRETTA SU GOAL

Cremonese-Benevento sarà visibile anche in diretta streaming, su DAZN, scaricando l'app oppure accedendo al sito della piattaforma, su Sky Go , l'applicazione che Sky mette a disposizione dei propri abbonati, sue infine su NOW, scegliendo l'apposito pacchetto.Sarà possibile seguirein diretta anche sutramite la nostra diretta scritta, che prenderà il via con l'annuncio delle formazioni ufficiali da parte dei due club, vi permetteremo di non perdervi neppure un'azione della sfida dello Zini.

CREMONESE (4-2-3-1): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Bartolomei, Fagioli; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani. All. Pecchia

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Tello, Calò, Ionita; Insigne, Lapadula, Elia. All. Caserta