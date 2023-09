Coutinho all'Al Duhail: ufficiale, arriva in prestito per un anno

Philippe Coutinho lascia la Premier League e l'Europa e va in Qatar: all'Al Duhail indosserà la maglia numero 9.

Anche Philippe Coutinho lascia l'Europa. Solo che, a differenza di tanti colleghi illustri, lo fa non per andare in Arabia Saudita, bensì in Qatar: l'Al Duhail ha annunciato ufficialmente il suo arrivo dall'Aston Villa.

Prestito per un anno: questa è la formula scelta dai due club per il trasferimento di Coutinho. Un'operazione nell'aria da settimane e che, qualche giorno dopo l'arrivo in Qatar dell'ex trequartista nerazzurro per effettuare le visite mediche, è finalmente giunta allo step dell'ufficialità.

Coutinho, peraltro, indosserà una maglia atipica nella propria carriera di fantasista: la numero 9. Abbandonata dunque la numero 23 utilizzata nelle tre annate all'Aston Villa, così come la 10 del Liverpool.

Andando in Qatar, Coutinho ha così scelto di abbandonare l'Europa dopo la bellezza di 13 anni. Da quando, cioè, l'Inter lo portò in Italia prelevandolo giovanissimo dal Vasco da Gama. Quindi l'Espanyol, il Liverpool, il Barcellona, il Bayern.

L'Aston Villa ha rappresentato la sua ultima esperienza, la seconda in Premier League. Ma anche per lui il richiamo extraeuropeo è stato troppo forte. E così, via all'avventura all'Al Duhail, secondo nel campionato del Qatar dopo tre giornate.