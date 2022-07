Costituito il nuovo Catania: richiederà l'iscrizione alla Serie D

E' l'alba di una nuova era per il club etneo, costituito con il nome di Catania SSD: Pelligra presidente, il vice è l'ex centrocampista Grella.

Sono passati pochi mesi dall'esclusione del Calcio Catania dal girone C di Serie C, quando la revoca dell'esercizio provvisorio per mancanza di offerte per la maggioranza del club ha sancito la fine di un'era, con tanto di riscrittura della classifica del campionato.

Oggi, 13 luglio 2022, è però un giorno di speranza e rinascita per i tifosi etnei: è stato infatti costituito il Catania SSD, nuova denominazione della società che richiederà l'iscrizione al campionato di Serie D 2022/2023.

A dare l'annuncio ufficiale è il Pelligra Group Pty Ltd guidato da Rosario Pelligra, nuovo presidente che ha scelto di affidare le cariche di vice e amministratore delegato a Vincenzo Grella, ex centrocampista australiano con una lunga militanza in Italia tra Empoli, Ternana, Parma e Torino.

"Pelligra Group Pty Ltd comunica che alle ore 9.30 di oggi, mercoledì 13 luglio, è stata costituita dinanzi al notaio Stefano Bandieramonte la società Catania SSD a r.l., con sede in Catania – Via Musumeci 171.

Compongono il Consiglio di Amministrazione della neo-costituita società sportiva dilettantistica Catania SSD a r.l.:

- Rosario Pelligra, Presidente;

- Vincenzo Grella, Vice Presidente e Amministratore Delegato;

- Giovanni Caniglia, Consigliere di Amministrazione.

Catania SSD richiederà ufficialmente l’iscrizione al campionato di calcio Serie D 2022/23".

Entusiasta patron Pelligra, il cui pensiero va subito al popolo rossazzurro.

"Sono orgoglioso, felice ed emozionato. Mi affiancano professionisti molto qualificati, che dovranno sviluppare un programma vincente, e l’intera città di Catania, che ringrazio pubblicamente per l’accoglienza e il supporto. I tifosi ci offrono sostegno, entusiasmo e quella fiducia che dovremo sempre coltivare e mai sprecare. Il Catania è della sua gente: la proprietà è una responsabilità sociale e giuridica ben precisa che io porto con fierezza".

Non sono ancora note le caratteristiche dello stemma che dovrà rappresentare la società: in via temporanea, sarà adottata l'immagine della bandiera 'Melior de cinere surgo', celebre iscrizione riportata sulla Porta Garibaldi Ferdinandea della città siciliana.

"Lo stemma della società Catania SSD sarà mostrato al termine delle procedure di registrazione del marchio. Fino a quel momento, in omaggio alla città e al titolo del piano di comunicazione contenuto nella manifestazione d’interesse, la pagina facebook ufficiale Catania SSD proporrà l’immagine della bandiera 'Melior de cinere surgo'".