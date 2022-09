Cosmi trova una nuova panchina: è ufficiale l'ingaggio da parte del Rijeka

Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Rijeka: "Sono orgoglioso, avrei dovuto provare un'esperienza all'estero molto prima".

Un italiano a Fiume. No, non siamo tornati indietro nel tempo e non stiamo parlando di Gabriele D'Annunzio, ma bensì di Serse Cosmi: il classe 1958 è il nuovo allenatore del Rijeka.

Il club croato ha ufficializzato la nomina di Cosmi nella giornata di domenica, mentre oggi è stata la volta della presentazione alla stampa e delle prime parole del tecnico.

"Sono orgoglioso di essere l'allenatore di questo club. Avrei dovuto provare prima - si legge sul sito ufficiale della società - un'esperienza all'estero, errore mio. Le infrastrutture che ho trovato qui sono le migliori tra tutte quelle delle squadre che ho allenato in carriera. Sono onorato di essere a Fiume e farò del mio meglio. Grazie al presidente Mišković per l'opportunità. Il calcio è l'unica cosa che mi fa salire l'adrenalina a mille, più di un salto da un aereo".

Cosmi dovrà risollevare le sorti del Rijeka, fanalino di coda del campionato croato con soli cinque punti all'attivo dopo le prime sette giornate. Brucia ancora, peraltro, anche l'eliminazione al secondo turno preliminare di Conference League per mano degli svedesi del Djurgården.

Cosmi ritrova una panchina a quasi un anno e mezzo di distanza: l'ultima esperienza risaliva all'ultima parte della stagione 2020/2021, quando non riuscì a salvare il Crotone dalla retrocessione in Serie B.