Cosa succede in Serie B dopo la retrocessione del Palermo? Playoff e playout, la situazione

La sentenza di primo grado del TFN ha stabilito la retrocessione del Palermo in Serie C: ecco dunque come cambia la classifica in Serie B.

La sentenza di primo grado del Tribunale Nazionale Federale che ha sancito la retrocessione del in Serie C, per illecito amministrativo, ha l'effetto di un uragano sulla classifica di Serie B.

In attesa del ricorso (scontato) da parte del club siciliano e del relativo esito, cambiano le sorti di tante squadre.

Di fatto tutte le squadre scalano di una posizione in classifica. In zona playoff cambiano tutti gli accoppiamenti: il fa compagnia al tra le 'teste di serie' ed entrerà in gioco nel secondo turno, con il a prendere il posto del Palermo.

Stravolti anche gli accoppiamenti determinati dalla nuova classifica: le sfide al primo turno sarebbero -Perugia e -. La vincente della prima sfida se la vedrà contro il Pescara, mentre una tra Spezia e Cittadella affronterà il Benevento.

Cambia lo scenario anche in coda alla classifica. La retrocessione del Palermo regala la salvezza al , in vantaggio rispetto alla negli scontri diretti, e manda ai playout il , inizialmente retrocesso direttamente in Serie C.