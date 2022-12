Messi mette Di Stefano nel mirino: la "Pulga" punta al Super Pallone d'Oro

L'argentino campione del mondo in Qatar si avvicina a un altro Pallone d'Oro: prende corpo l'idea del "super premio" già dato all'ex Real Madrid.

La vittoria ai Mondiali, con la maglia dell'Argentina, ha portato Lionel Messi in un'altra dimensione: quella "ultraterrena", già sfiorata nel corso degli anni di una carriera sostanzialmente eterna. Ecco, adesso persino di più.

Tra le definizioni di GOAT e i paragoni, ormai archiviati, con Diego Armando Maradona, si è acceso anche il dibattito circa l'assegnazione del prossimo Pallone d'Oro, pur ricordando che i criteri per la vittoria sono cambiati, e che non basterà aver vinto il Mondiale in Qatar.

Molto dipenderà dal percorso in Champions League del PSG, ma ci sarà tempo per discuterne: intanto, cresce d'intensità l'idea di vederlo vincere un premio sostanzialmente inedito. Il "Super Pallone d'Oro".

COS'E' IL SUPER PALLONE D'ORO

Nel 1989 France Football ha deciso di decretare, in qualche modo, chi fosse il "Pallone d'Oro" dei "Palloni d'Oro", ideando il "Super Pallone d'Oro", un premio rivolto a chi aveva vinto più volte il trofeo individuale più ambito.

In quel periodo era corta la lista dei giocatori che ci erano riusciti: Alfredo Di Stefano appunto (1957, 1959), Johan Cruyff (1971, 1973, 1974), Franz Beckenbauer (1972, 1976), Kevin Keegan (1978, 1979), Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981) e Michel Platini (1983, 1984, 1985).

VINCITORI SUPER PALLONE D'ORO

Il "Super Pallone d'Oro" aveva come compito anche quello di definire il miglior giocatore dei passati 30 anni, al momento dell'assegnazione: France Football lo mise in palio solo una volta nella storia, e per questo si tratta di un premio inedito.

Il "Super Pallone d'Oro", assegnato alla vigilia di Natale del 1989, lo vinse Alfredo Di Stefano, che aveva già vinto due "Palloni d'Oro" tra il '57 e il '59 (nello stesso anno il "Pallone d'Oro" regolare andò a Marco Van Basten).

MESSI E IL SUPER PALLONE D'ORO

Dopo più di 30 anni da quel giorno, quindi, si torna a discutere dell'assegnazione di un "Super Pallone d'Oro", con Lionel Messi che potrebbe raggiungere Alfredo Di Stefano nella lista degli unici ad esserci riusciti.