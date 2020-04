Corriere di Torino: Higuain fuori dai piani della Juve, vuole andare in scadenza

La Juventus pianifica la cessione di Gonzalo Higuain e studia un rinnovo per avere più forza contrattuale: il Pipita fa muro.

In attesa di riprendere a giocare la pianifica il proprio futuro dal punto di vista del mercato: un anno dopo le voci continuano a spingere Gonzalo Higuain lontano dalla Vecchia Signora, che non sembra più voler puntare su di lui.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere di ', il Pipita non rientra più nei piani dello staff tecnico, pronto a cederlo per alleggerire il bilancio e virare su altri obiettivi in attacco.

Al momento il piano della società piemontese é questo: cedere Higuain prima della sua scadenza di contratto (giugno 2021), oppure rinnovare per evitare di perderlo a costo zero tra un anno e magari abbassare l'ingaggio da 7,5 milioni di euro.

Altre squadre

Dal canto suo il giocatore sembra invece convinto di voler restare alle attuali condizioni: esattamente come la scorsa estate il Pipita punta i piedi, questa volta per andare a scadenza tra un anno, quando potrà poi eventualmente accordarsi con altre società.

Allo stato attuale il suo costo nel bilancio di Madama è pari a 18 milioni di euro: troppo per tanti club, compreso quel River Plate di cui tanto si è parlato nelle ultime ore come probabile pista, poi smentita anche dal padre Jorge. Al suo ritorno in il giocatore incontrerà i vertici bianconeri per discutere il proprio futuro.